Bakan Akar'dan, Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kahramanmaraş'ta Mehmetçik tarafından kurulan MSB Seyyar Sahra Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastane personelini tebrik eden Akar "Acımız, kederimiz büyük. Bu yaraları sarmak için ilk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin tüm unsurlarının, karargah ve birliklerinin ilk andan itibaren seferber olduğunu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ve valiliklerin koordinesinde görevinin başında olduğunu vurgulayan Akar, Azerbaycan'dan gelerek hastanede görev alan 12 askeri hekim ve 8 hemşireye de çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Türkiye ve Azerbaycan'ın 'İki devlet tek millet' olduğunu ifade eden Akar, "Zafer ile sonuçlanan 44 günlük Vatan Harekatı'nda nasıl tek yumruk, tek yürek olarak hareket ettiysek, bugün de farklı bir mücadeleyi aynı şekilde birlikte veriyoruz. Azerbaycan ve Türkiye ile tüm kardeşlerimizin savunması ve güvenliği için kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Sağ olun, var olun yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği" ifadelerini kullandı.

70 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Necip Fazıl Şehir Hastanesi önünde, 19 konteyner ve 21 çadırdan oluşan MSB Seyyar Sahra Hastanesi'nde, alanında uzman askeri hekimler, yardımcı sağlık personeli, idari ve teknik personel olmak üzere toplam 70 personelle depremin ilk günlerinden itibaren vatandaşlara sağlık hizmeti veriliyor. Her türlü acil tıbbi müdahalenin yapılabildiği; iki acil, birer radyoloji, laboratuvar, sterilizasyon ünitesi, ameliyathane, hasta koğuşu ve eczaneden oluşan sahra hastanesinde, bu ünitelerin çalışmasını sağlayan destek üniteleri de yer alıyor. Hastanede, tıbbi tanıya yönelik her türlü laboratuvar tetkikleri, seyyar röntgen cihazı ve ultrasonografi cihazı da mevcut. Deprem bölgesinden gelen hasta ve yaralılara acil sağlık hizmeti desteği verilmesi ve depremzedelerin durumlarının stabil hale getirilmesi için görevini sürdüren hastanede, 7/24 sağlık hizmeti veriliyor. Kahramanmaraş'taki sahra hastanesinde 1910 depremzedeye tedavi uygulanırken 93 ameliyat gerçekleştirildi. Bununla birlikte TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'da 34 ameliyatın yanı sıra 8 bin 107 depremzedeye sağlık hizmeti verildi. Gemilerde ayrıca 'Hatice Deniz' ile 'Nur' isimli iki bebeğin doğumu gerçekleşti.