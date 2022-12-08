Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Somut adımlar bekliyoruz

ABD'nin F-16 kararıyla ilgili konuşan Bakan Akar, "Olumlu yaklaşımlara bağlı olarak ABD tartafından olumlu e somut adımlar bekliyoruz. Hem terörle mücadelemiz hem deNATO'daki göevlerimiz konusunda müttefiklerimizden TSK'nın tedarik ve modernizasyonuna gerekli katkıyı bekliyoruz." şeklinde konuştu.