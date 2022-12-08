Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Somut adımlar bekliyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-16 tedarikiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Artık ABD'den olumlu ve somut adımlar bekliyoruz" dedi.
08.12.2022 - 16:04 |
ABD'nin F-16 kararıyla ilgili konuşan Bakan Akar, "Olumlu yaklaşımlara bağlı olarak ABD tartafından olumlu e somut adımlar bekliyoruz. Hem terörle mücadelemiz hem deNATO'daki göevlerimiz konusunda müttefiklerimizden TSK'nın tedarik ve modernizasyonuna gerekli katkıyı bekliyoruz." şeklinde konuştu.