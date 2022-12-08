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Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Somut adımlar bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-16 tedarikiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Artık ABD'den olumlu ve somut adımlar bekliyoruz" dedi.

08.12.2022 - 16:04 |
Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Somut adımlar bekliyoruz

ABD'nin F-16 kararıyla ilgili konuşan Bakan Akar, "Olumlu yaklaşımlara bağlı olarak ABD tartafından olumlu e somut adımlar bekliyoruz. Hem terörle mücadelemiz hem deNATO'daki göevlerimiz konusunda müttefiklerimizden TSK'nın tedarik ve modernizasyonuna gerekli katkıyı bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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