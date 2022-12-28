Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan’dan önemli Rusya ziyareti

Bakan Akar beraberindeki MİT Başkanı Fidan ile sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı’ndan Rusya’ya hareket etti. Akar ve Fidan’ın başkent Moskova’daki temasları sürüyor.

MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla Moskova’da bir araya gelmiştir." ifadelerine yer verildi.