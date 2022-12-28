Ekrem İmamoğlu hakkında gerekçeli karar açıklandı

İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, karar 14 Aralık tarihinde çıktı. 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda, Ekrem İmamoğlu “kamu görevlilerine karşı hakaret" gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 7. Asliye Ceza Mahkemesi kararın gerekçelerinin anlatıldığı 17 sayfalık 'Gerekçeli kararı' açıkladı.

Mahkeme 17 sayfalık gerekçeli kararında cezanın alt sınırından neden uzaklaşarak ceza verdiğini açıkladı. Sanık Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine karşı hakaret suçunu basın önünde işlediği, suçun yüksek yargı mensuplarından oluşan Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde hakaret ettiği belirtildi. Gerekçeli kararda, "İBB Başkanlığı sıfatı bulunan ve söylediği her söz Türkiye'de ve yurt dışında basın aracı ile kolaylıkla duyulan ve takip edilen sanık tarafından bu şekilde hakaret suçunun işlenmesi nedeniyle temel ceza alt sınırdan uzaklaşarak belirlenmiştir" denildi.

“MAHKEMECE YAPILAN YARGILAMAYI CİDDİYE ALMAMIŞ"

İmamoğlu'nun, Ordu valisine hakaret suçundan da adli para cezası almasının mahkemede olumsuz kanaat oluşturduğu hatırlatılan kararda, "Sanığın geçmişi ile ilgili mahkememizde olumsuz bir kanaat oluşturmuş olup, mahkemenizde devam eden yargılama sürecinde 21 Eylül 2022 tarihli duruşmadan sonra basın mensuplarına devam eden davayla ilgili 'olmaması gereken bir daha sürdürülüyor, boş işler bunlar' şeklinde açıklaması, 11 Kasım 2022 tarihli duruşmadan sonra 'şu mahkemeden utanç duyuyorum böyle bir yargılama olamaz, şaka gibi, trajikomik bir durum, beni zerre ilgilendirmiyor' açıklamaları, yargılama sürecindeki davranışları ile mahkemece yapılan yargılamayı ciddiye almamış, bu olumsuz davranışlarından dolayı lehine indirim uygulanmamıştır" ifadeleri kullanılarak, cezada indirim yapılmamasının nedeni açıklandı.

'APTAL', 'GERİZEKALI' ANLAMINDA KULLANILDIĞI KANAATİNE VARILMIŞTIR"

Kararda ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine başlarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap verdiği ancak konuşmanın içeriğinde 31 Mart seçimini iptal edenlerin 'ahmak' olduğunu ifade ederek, "Sözün muhatabının YSK üyeleri olduğu duraksanmayacak şekilde açıktır. Sanığın savunmasında sözlerinin muhatabının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu ileri sürmesi karşılıklı hakaret nedeni ile cezadan kurtulmaya yönelik geliştirilen bir savunma olarak değerlendirilmiştir" denildi.

Kararda ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun suça konu söylemi olan, "Tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" sözüne yer verildi. Gerekçeli kararda 'ahmak' sözcüğünün kullanılış biçimine değinildi. Karara göre, "Ahmak sözcüğünün cümle içinde kullanış biçimi ve yapılan vurgu dikkate alındığında 'aptal', 'gerizekalı' anlamında kullanıldığı kanaatine varılmıştır" ifadelerini yer verildi.

17 sayfalık gerekçeli kararda son paragrafında verilen ceza bütün halinde açıklandı. Gerekçeli karara göre, “Yapılan yargılamada, sonuç olarak sanığın suç tarihinde 'Tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır' sözleri kurul halinde çalışan ve kamu görevi yapan; Yüksek Seçim Kurulu Üyelerine karşı yapmış oldukları görevden dolayı, 'ahmak' demek sureti ile hakaret ettiği sabit görülerek, sanığın kişiliği, suçun işleniş şekli, meydana gelen zararının ağırlığı, sanığın yargılama sürecindeki davranışları, tüm dosya içeriği birlikte değerlendirilerek sanığın yukarıda belirtilen gerekçeler ile aşağıdaki şekilde cezalandırılması cihetine gidilmiştir" denildi.