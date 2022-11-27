Bakan Akar ve komuta kademesi sınır hattında
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi sınır hattında incelemelerde bulundu.
27.11.2022 - 14:19 |
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
ŞEHİT HABERLERİNİN ARDINDAN HAREKAT MERKEZİNDE TOPLANTI YAPMIŞTI
Bakan Akar, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden gelen şehit haberlerinin ardından dün akşam Konya'dan Ankara'ya dönmüş veTSK Komuta Kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı yapmıştı.