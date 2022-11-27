GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Akar ve komuta kademesi sınır hattında
ABONE OL

Bakan Akar ve komuta kademesi sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi sınır hattında incelemelerde bulundu.

27.11.2022 - 14:19 |
Bakan Akar ve komuta kademesi sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

ŞEHİT HABERLERİNİN ARDINDAN HAREKAT MERKEZİNDE TOPLANTI YAPMIŞTI

Bakan Akar, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden gelen şehit haberlerinin ardından dün akşam Konya'dan Ankara'ya dönmüş veTSK Komuta Kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı yapmıştı.

GÜNCEL HABERLER

AK Parti’den Büyük İstanbul Buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

AK Parti’den Büyük İstanbul Buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Bakan Akar ve komuta kademesi sınır hattında

Bakan Akar ve komuta kademesi sınır hattında

Bakan Dönmez açıkladı: Endonezya ve Malezya gazı ülkemize gönderebilir

Bakan Dönmez açıkladı: Endonezya ve Malezya gazı ülkemize gönderebilir