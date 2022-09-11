Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü

Görüşmede Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi. Ayrıca, Ukrayna halkına sağlanan insani yardımların devam edeceği bir kez daha vurgulandı.