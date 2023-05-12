Bakan Akar: Tahıl anlaşmasında mutabakata doğru gidiliyor
Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor. Ukrayna limanlarındaki 6 ticari gemimizin güvenli bir şekilde ülkemize dönmesi konusunda bir çerçeve mutabakat sağlandı." dedi.
12.05.2023 - 09:51 |
Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor. Ukrayna limanlarındaki 6 ticari gemimizin güvenli bir şekilde ülkemize dönmesi konusunda bir çerçeve mutabakat sağlandı." dedi.