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Bakan Akar: Tahıl anlaşmasında mutabakata doğru gidiliyor

Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor. Ukrayna limanlarındaki 6 ticari gemimizin güvenli bir şekilde ülkemize dönmesi konusunda bir çerçeve mutabakat sağlandı." dedi.

12.05.2023 - 09:51 |
Bakan Akar: Tahıl anlaşmasında mutabakata doğru gidiliyor

Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor. Ukrayna limanlarındaki 6 ticari gemimizin güvenli bir şekilde ülkemize dönmesi konusunda bir çerçeve mutabakat sağlandı." dedi.

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