Bakan Akar: Tahıl anlaşmasında mutabakata doğru gidiliyor

Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor. Ukrayna limanlarındaki 6 ticari gemimizin güvenli bir şekilde ülkemize dönmesi konusunda bir çerçeve mutabakat sağlandı." dedi.