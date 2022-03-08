Bakan Akar Rus mevkidaşıyla görüştü

Ukrayna bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin barışın tesisine, istikrarın sağlanmasına ve insani durumun iyileşmesine önemli katkı sağlayacağı ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceği, daha fazla can kaybının yaşanmaması ile huzur ve istikrar için bir an evvel Ukrayna genelinde bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğu, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açılması çabalarının memnuniyet verici olduğu, mevcut durum nedeniyle Rus limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye’ye emniyetle gelmesi için destek beklentimiz ifade edildi.

Bakan Akar tarafından ayrıca; Türkiye’nin bölgede barış ve insani yardım için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha vurgulandı.