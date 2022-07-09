Bakan Akar, güvenlik korucularıyla bayramlaştı

Korucuların bayramlarını kutlayan, Bakan Akar, "Türkler ve Kürtler kardeş. Biz yüzlerce yıldır ekmeğimizi, suyumuzu paylaşıyoruz. Bunun en güzel kanıtı şehitlikler. Hep birlikte, yan yana yatıyoruz. Bu vatanı hep beraber kurduk hep beraber yaşatacağız. Fitneye, fesata fırsat vermeyeceğiz. Türkiye'nin doğusu ve batısı arasında hiçbir fark yok. Edirne ne ise Van o, Van ne ise Hakkari o, Hakkari ne ise Samsun o. Hepimiz bir ve beraberiz" ifadelerini kullandı.