Bakan Akar duyurdu! Onlarca terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle: Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık. Havadan ve karadan dün MİT ile koordineli şekilde başlattığımız operasyonlarla dün 6, bugün 14 olmak üzere bugün 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık bırakmayacağız. 2021 yılı içinde 2 bin 619 terörist etkisiz hale getirildi.