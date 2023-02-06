Bakan Akar: Deprem bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, deprem felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu. Akar, yaptığı açıklamada "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz" dedi.

FUAT OKTAY: 284 VEFATIMIZ VAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay, "Toplam 284 vefatımız, 2 bin 23 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var. Toplam 2786 arama kurtarma ekibimiz sahada, her an bu sayı artıyor" ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla eğitim öğretime Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta ara vereceğiz." dedi.