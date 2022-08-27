Bakan Akar: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin etki ve ilgi alanı genişlemiştir

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ümraniye’de “Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi” programı düzenledi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon ile bağlanarak şehit ve gazi ailelerine seslendi. Ümraniye Millet Bahçesi’nde düzenlenen programa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayim Madak, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve yaklaşık 2 bin 500 şehit ve gazi ailesi katıldı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bugün sizlerle olmanın gururunu, sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz, sizlerle beraber hatıralarınızı paylaşıyoruz, bundan dolayı ayrıca size teşekkür ediyorum. Hepinizin bildiği gibi Ağustos ayı asil milletimizin zaferler ayı. Malazgirt’ten başlayıp büyük taarruza kadar büyük faaliyetlerimizin yapıldığı, büyük muharebelerin kazanıldığı bir aydan bahsediyoruz. Otlukbeli’nde, Çaldıran’da Mohaç’da Türk ordusu ülkemizin ve milletimizin hakkını korumak için tüm dünyaya Türkün gücünü göstermek için savaşlar verdi, büyük zaferler kazandı bu ayda. Bir asır önce bazıları Türkiye’yi işgale teşebbüs ettiler. 1919’da başlayan bu girişim 1922’de büyük bir hüsran ile sonuçlandı. Büyük taarruzu kazanan başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize kutsal değerlerimiz uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bedenlerinin bir parçasını feda eden gazilerimize de saygılarımı şükranlarımı sunuyorum.” dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Dünya’da önemli değişiklikler var, etrafımızda önemli değişiklikler var biz bunları yakından takip ediyoruz. Eğer ki ülkemize tehdit, tehlike ne varsa bunlara karşı alınması gereken bütün tedbirleri aldık, alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin etki ve ilgi alanı genişlemiştir. Buna bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sorumlulukları artmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyet tarihimizin en detaylı operasyonlarını, en detaylı tatbikatlarını büyük bir başarıyla yaptı ve yapmaya devam ediyor.“ dedi.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Ağustos ayı tarihimizde hakikaten zaferle dolu bir ay. Malazgirt’ten, Büyük Taarruz’a bu toprakların vatan ve yurt edinilmesinden, bu topraklardaki varlığımızın ve bekamızın devamı işaret eden bir çok zaferi kazandığımız ay ve bu zaferleri kazanma nedenimiz şehitlerimizi ve gazilerimizi anmamız gereken günlerde yaşıyoruz. Bizler de şehitlerimiz ve gazilerimize minnettar olabilmek, hem de onların yakınlarına, ailelerine sahip çıkabilmek adına milli bilincimizi ve farkındalığımızı arttırabilmek için böyle bir programda bu akşam buluşmak istedik. Şunun altını sürekli çiziyoruz birileri bu milleti tarihteki oyuncu rolünden, tarih yapan rolünden, çağ açıp çağ kapatan rolünden vazgeçmek isteyebilir fakat şunu herkes bilsin işitsin ki; şu ay yıldız altında bu milleti silmek isteyenlere göğsünü gerecek erler de vardır, şehitler de vardır, gaziler de vardır.” dedi.



Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Anadolu’yu yurt edindiğimiz günden bu zamana kadar gözünü kan bulamış sırtlanlar topraklarımıza göz dikmekten asla vazgeçmediler. Öz vatanımızı, öz topraklarımızı bizden koparmak için türlü oyunlarla tuzaklar kurdular. Dün Haçlı ordularıyla saldıranlar bugün kimi terör örgütlerini kendilerine maşa yaparak aynı gaye uğruna saldırılarına devam ettiler. Maskeleri değişiyor fakat yüzleri hiç değişmiyor. Her gelişlerinde Türk milletinin değişmez, eskimez ve tükenmez cesaretini ve savunma iradesini görüyorlar” dedi.