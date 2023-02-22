Bakan Akar, çadır kentte Mehmetçik Okulu'nu ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Hatay'da, çalışmalarını sürdürdü.

Bakan Akar, Hatay'ın Defne ilçesinde önceki gün gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde incelemelerde bulundu. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Tabur Komutanı'ndan son çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Akar, bakanlığa bağlı ASFAT A.Ş tarafından kurulan günlük 10 bin kişilik yemek dağıtım kapasitesine sahip mutfak ile TSK'ya ait ekmek fırınını da inceledi. Daha sonra, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Mehmetçik tarafından Atakaş Hatayspor Tesisleri'nde kurulan 200 çadırın bulunduğu çadır kenti ziyaret etti.

Kurulumu tamamlanan Mehmetçik Okulu'nda da incelemelerde bulunan Akar, faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, çocuklarla vakit geçirdi. Akar, eğitim öğretimin önemine vurgu yapıp, depremlerin ardından diğer faaliyetlerle üzerinde en fazla durulacak konuların başında eğitimin geldiğini belirtti. Akar, bölgede eğitim öğretimin en kısa zamanda başlayacağını belirtti. Bakan Akar, çadır kentte gördüğü Tacikistan Arama Kurtarma görevlilerine de çalışmalarından ve desteklerinden dolayı teşekkür etti, Tacikistan Savunma Bakanı'na selamlarını iletti.

Mehmetçik Okulu'nda çocuklara Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri tarafından eğitici ve eğlendirici çalışmaların yanı sıra psikodestek faaliyetlerinin yürütüleceği ifade edildi.

NATO'NUN KONTEYNER KENT ALANINA ZİYARET

Bakan Akar ve Orgeneral Güler, İskenderun ilçesine geçerek Mehmetçiğin buradaki çalışmalarını denetledi. NATO'nun, İskenderun'da depremin ardından kuracağı konteyner kentte de incelemelerde bulunan Akar, buradaki çalışmaları yerinde inceledi. NATO görevlileri ile de bir araya gelen Akar, gösterilen destekten dolayı teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir sonraki durağı, depremin ardından Rol-2 seviyesinde hastane olarak sağlık hizmeti vermeye başlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük çıkarma gemisi TCG Bayraktar oldu. Faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, depremzedelerle bir araya geldi. Katılımcıları dinleyip doktorlarla görüşen Akar, faaliyetlerine devam eden Bahriyeli kişilerle de bir araya geldi. Gemi personeline hitap eden Akar, "Devlet millet omuz omuza çalışmalarımız sürüyor. Sizler de bu konuda büyük gayret gösteriyor, önemli katkılar sağlıyorsunuz. Yaptıklarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum" dedi.

HATİCE DENİZ VE NUR, GEMİDE DOĞDU

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın en büyük çıkarma gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'da şu ana kadar 32 ameliyat gerçekleştirildi, 6 bin 135 yaralının tedavisi gerçekleştirildi. Gemilerde ayrıca, Hatice Deniz ile Nur isimli iki bebeğin doğumu da gerçekleşti.