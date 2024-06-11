Bahçeli'nin yüzüğündeki yazı sosyal medyada gündem oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün TBMM'de grup toplantısında kürsüde konuşurken çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı. Bahçeli, yüzük paylaşımını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaretten yaklaşık 3 saat önce yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, turkuaz renkli bir taşın yer aldığı yüzükte, 'Allah bana yeter' yazılı ifadenin yer aldığı görüldü. 'Allah bana yeter' ifadesi, Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi'nin 129'uncu ayetinde geçiyor.