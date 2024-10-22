Bahçeli'nin İmralı çıkışı sonrası MHP'de neler konuşuluyor? CNN TÜRK’te Dicle Canova anlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında terörün sonlandırılmasına ilişkin dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"TERÖRİSTBAŞI MECLİS'TE SİLAH BIRAKILDIĞINI İLAN ETSİN"

Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı olduğunu kaydeden Bahçeli, "Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere sesleniyorum; Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız." dedi.

MHP KULİSLERİNDE NE KONUŞULUYOR?

Peki Bahçeli'nin açıklamaları sonrası MHP kulislerinde ne konuşuluyor? Detayları CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova aktardı.

Dicle Canova'nın açıklamaları şöyle:

Feti Yıldız ilk mesajı verdi. 22 Ekim'in bir milat olduğunu söyledi. Bu açıklama Cumhur İttifakından bağımsız bir görüşme değil. Son Erdoğan - Bahçeli görüşmesinde bir takım fikir alışverişleri oldu.

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Devlet Bahçeli bunları söylüyorsa, bölgedeki önemli gelişmeler göz önüne alarak değerlendirmeli deniliyor. Birileri ırak ve Suriye'de farklı ilişkiler içerisinde olabilir deniliyor. İsrail'in bir sonraki hedefi Suriye Şam olabilir mi? PY/PKK üzerinden yeniden düğmeye basıyor olabilir mi?

Bahçeli, bunun farkındayız elimizde farklı kartlar var mesajı veriyor olabilir. İç cephe vurgusu dikkate alınıyor. Ortak akılla Cumhur İttifakı çerçevesinde hareket ediliyor.

DEM Partisi'nden gelen mesajlar da olumlu. Birilerinin elinden belli kartları almak ve maskerleri düşürmek adına böyle bir hamleyi yaptı Devlet Bahçeli. Hem içeriye hem dışarıya bir mesaj verildi.

Bu çağrıdan sonra Öcalan'ın örgüte silah bırak çağrısı işe yarayacak mı oldukça merak ediliyor. Tüm bunların da ortaya çıkmış olacağı ifade ediliyor. Bu çağrı cevap bulmaz ise bu zamana kadar Kürt vatandaşlar için söylenen sözler boşa çıkacak.

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Sadece Türkiye değil Türkiye dışındaki söylemler de boşa çıkacak. Gerçekten Öcalan'ın hem içeride hem de dışarıda bir etkisi var mı, karşılığı var mı; bu ortaya çıkacak. Bu noktada ABD'nin bir kez daha düşünmesi gerekecek.

ABD'nin İsrail ile plan yaparken yeni denklemi göz önüne alması gerektiği gerçekliği ortaya çıkacak.

Yeni dönemde 'bölgede tarihin kırılma noktasındayız' mesajı veriliyor. İç ve dış politikada önemli gelişmelerin yaşanabileceğinin mesajı veriliyor.