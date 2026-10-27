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Bahçelievler'de gece yarısı korkutan olay! İki binada zemin çöktü, 20 daire boşaltıldı

27.10.2026 - 08:40Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Bahçelievler'de gece yarısı korkutan olay! İki binada zemin çöktü, 20 daire boşaltıldı

İstanbul Bahçelievler'de temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarının yıkılması paniğe neden oldu. Yıkılmanın ardından bitişikteki iki binanın zemininde yaklaşık 10 santimetrelik çökme meydana geldi. Güvenlik riski nedeniyle 20 daire tahliye edilirken, bina sakinlerinin bazı eşyalarını kontrollü şekilde almalarına izin verildi.

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olay, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde devam eden inşaat çalışmaları sırasında istinat duvarının yıkılması, çevredeki binaları etkiledi.

Saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Bunun üzerine inşaatın hemen yanında bulunan 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde yaklaşık 10 santimetrelik çökme oluştu. Binalardan gelen çatırdama sesleri ve hissedilen sarsıntı üzerine sakinler kendilerini dışarı attı.

20 DAİRE TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, iki binada bulunan toplam 20 daireyi tedbir amacıyla boşalttı.

Olası risklere karşı binaların bulunduğu sokak hem araç hem de yaya trafiğine kapatıldı. Evlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların, ihtiyaç duydukları bazı eşyalarını ekiplerin kontrolünde almalarına izin verildi.

BİNALARDA İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından iki binada meydana gelen hasarın boyutunun belirlenmesi için inceleme süreci başlatıldı. Bina sakinleri yaşanan olayın ardından evlerine dönmeyi beklerken, ekiplerin teknik değerlendirmeleri sürüyor.

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