Bahçelievler'de 4 katlı binanın balkonu çöktü! Bina boşaltıldı

Zafer Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın balkonunda saat 03.00 sıralarında kısmen çökme meydana geldi. Zabıta ekipleri binayı boşaltırken, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. 11 daire olan bina tamamen boşaltıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

Konuyla ilgili Bahçelievler Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul ili, Bahçelievler İlçesi, Zafer Mahallesi, Hilal 1 Sokak, No:1, 6341 parselde bulunan yapının imar işlem dosyasında yapılan kontrolde yapıya Zemin+4 Normal Kat için 08.05.1975 tarihinde ruhsat tanzim edilmiş, 15.06.1977'de iskân (yapı kullanma izin belgesi) alınmıştır. Proje ve ruhsata aykırı olarak 5'inci normal kat kaçak yapılarak zabıt varakası tutulmuş, 2981 sayılı kanunun 18. Maddesine göre 18.12.1984 tarihinde imar affından yararlanılarak Zemin+5 Normal Kat için yapı kullanma izin belgesi tanzim edilmiştir. Web tapuda 14 bağımsız yer almaktadır. Bina 10 gün içinde eşyalarını taşımaları ve nüfustan tahliye edilerek mühürleneceği ayrıca bina maliklerine ivedi şekilde (yarın) karot aldırmaları konusunda bilgilendirme yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

"ŞU AN BENİM GİDEBİLECEK BİR YERİM YOK"

Balkonu çöken apartmanda oturan Cüneyt Direk, " Ben yoldaydım, gece saat 03.00'te eşim beni aradı. '5. katta binanın balkonu çöktü' dedi. 'Polis, itfaiye, belediye ekipleri gelmiş' dedi. Baktılar, ondan sonra binayı boşaltmamızı söylediler. Bina komple boşaltıldı şu an. Yalnız ben şu an mağdurum. Kiracıydım, şu an benim gidebilecek bir yerim yok. Eşyalarım da içeride, çok mağdurum. Devletimizden, belediyemizden yardım bekliyorum" dedi.