Türkiye'nin en hızlısı! Karlar eridi, iki katına çıktı

Mescit Dağları'nın yamaçlarından doğarak, Batum’dan Karadeniz'e dökülen, dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri olan ve aynı zamanda en derini unvanına sahip Çoruh Nehri'nin su seviyesi yükselerek, debisi arttı. Kış aylarında yüzeyi buzla kaplanan, bahar aylarında kar sularıyla beslenen Çoruh Nehri'nin günden güne yükselen su miktarı korkutmaya başladı. Birçok yaya köprüsünün altından geçen, şehrin farklı noktalarında kolları bulunan nehir kenarında kimi vatandaşlar yürüyüş yapıyor, kimi vatandaşlar ise, nehrin coşkun halini cep telefonu kameralarıyla kaydederek video, fotoğraf çekiyor. Fahmettin Kalacoş isimli doğa sever, Çoruh Nehri'nin korkulukları üzerine çıkarak, bol bol fotoğraf, video çektiğini söyledi. Çıktığı tümseğin çocuklar açısından son derece tehlikeli olduğunu belirten Kalacoş, "Biz büyükler olarak kendimizi koruyabiliriz ama çocuklar kendilerini koruyamaz, ailelerin dikkat etmesi lazım" diyerek, ailelere dikkatli olunması çağrısında bulundu.

"Bu şu düşeni götürür, hiç acımaz"

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Bu sene kar yağışlarının bir hayli fazla olduğunu belirten Ozan Aydoğdu, yağan yağmurlarla birlikte Çoruh'un su seviyesinin arttığını söyledi. Su seviyesinin yükselmesiyle debisinin de arttığını kaydeden Aydoğdu, Çoruh'un önüne geleni götürdüğünü vurgulayarak, "Yağmurla beraber eriyen kar, Çoruh'un debisini artırdı. Su seviyesi 15 günde bir insan boyunu geçti. Şimdi bu su, düşeni götürür, hiç acımaz. Biliyorsunuz, Çoruh Nehri dünyanın en hızlı akan ikinci nehri, önüne geleni götürür" şeklinde konuştu.

"Karlar tamamen eriyince su seviyesi daha da artacak"

Çoruh Nehri'nin bu aylarda coştuğunu ifade eden Yusuf Kaymak isimli vatandaş, karların tamamen erimediğini, bu su seviyesinin giderek artacağını hatırlattı. Özellikle Kop Dağı taraflarında biriken karların erimesiyle Çoruh'ta ciddi bir artışın yaşanacağını kaydeden Kaymak, "Çoruh Nehri bu aylarda coşar, henüz yukarılarda biriken karların erimesi başlamadı ama yine de günlük artış var. Kop Dağı taraflarındaki karların da erimesiyle bu seviyesinin yükseleceğini tahmin ediyorum. Dikkatli olmak lazım" dedi.

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"Mayıs ayının ortalarına doğru taşkınlar olur"

Mayıs ayının ortalarına doğru su taşkınlarının yaşanabileceğine dikkat çeken bir diğer vatandaş Sebahattin Keleş ise, "Nisan yağmurlarıyla beraber su seviyesinde artış başlar, Mayıs'ın ortalarına doğru ise taşkın yaşanır. Eski kışlar da yok artık, eskiden bir buçuk metre kar yağardı, cadde sulardan geçilmezdi. Şimdi biraz taşar, köprünün ayaklarına vurur, geçer. Ondan sonra da kurumaya, akmamaya başlar" şeklinde konuştu. Öte yandan, balıkçılgiller familyasının bir türü olan nehirlerin, göletlerin, bataklıkların ve deniz kıyılarının çevresinde yaşayan gri balıkçıl, Çoruh Nehri etrafında görüldü. Çoruh'un yanında belli bir süre hareketsiz duran gri balıkçıl, daha sonra uçarak gözden kayboldu.



