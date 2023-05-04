Bahçeli'den 'sandık' çağrısı: Oyunuzu kullanınız, ülkenize ve geleceğinize sahip çıkınız

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muğla'da vatandaşlara hitap etti. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; Kalp işareti yapan iki yüzlü siyasiler Muğla'yı kandıramaz.

Bazı ülkelerde demokrasi düşmanları sahne almıştır. Sandık demokrasinin namusudur. Bu namusa musallat olanlar demokrasi düşmanıdır. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan her vatandaşıma çağrımdır. Mutlaka sandığa gidiniz, oyunuzu kullanınız. Ülkenize ve geleceğinize sahip çıkınız. Siz sahip çıkmazsanız aydınlık karanlığımızı karanlığa boğacaklar.

14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın demokratik eşiği, milli ve manevi değerlerin rehberliğiyle geçilmesi gereken kavşağıdır. Sıra aziz milletimdedir. Birlikte çok daha güçlüyüz, güzeliz. Elbette yaparız, hep birlikte başarırız. Allah hepinizden razı olsun.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi amacı egemenlik çıkarlarından vazgeçmiş bir Türkiye'dir. Kılıçdaroğlu'nun destekçileri HDP'dir, PKK'dır, YPG'dir, FETÖ'dür. Anlaşılan cumhuriyet, zillet ittifakını rahatsız ediyor. Türkiye'de rejimi değiştirecek cumhuriyeti yıkacak bir alçak, bir şerefsiz henüz anasının karnından doğmadı.

"TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNDEN MEMNUN DEĞİLLER"

Hevesi kursağında kalacaktır. Hayalini kurduğu, karanlık bir ülke tablosuna asla ulaşamayacaktır. 14 Mayıs'tan sonra Kılıçdaroğlu ve yanındakiler tarihin çöp sepetine atılacaktır. İHA'larımıza SİHA'larımıza KIZILEMA'ya KAAN'a TCG Anadolu'ya Hürkuş'a havayollarından demiryollarına hazımsız olanlara Türk milleti asla hoş görmez. Türkiye'nin yükselişinden memnun değiller.