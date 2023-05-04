GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bahçeli'den 'sandık' çağrısı: Oyunuzu kullanınız, ülkenize ve geleceğinize sahip çıkınız
ABONE OL

Bahçeli'den 'sandık' çağrısı: Oyunuzu kullanınız, ülkenize ve geleceğinize sahip çıkınız

Muğla'da vatandaşlara hitap eden Bahçeli, vatandaşlara oy kullanmaları yönünde çağrıda bulunarak, 'Mutlaka sandığa gidiniz, oyunuzu kullanınız. Ülkenize ve geleceğinize sahip çıkınız. Siz sahip çıkmazsanız aydınlık karanlığımızı karanlığa boğacaklar.' ifadelerini kullandı.

04.05.2023 - 17:27 |
Bahçeli'den 'sandık' çağrısı: Oyunuzu kullanınız, ülkenize ve geleceğinize sahip çıkınız

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muğla'da vatandaşlara hitap etti. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; Kalp işareti yapan iki yüzlü siyasiler Muğla'yı kandıramaz.

Bahçeli'den 14 Mayıs vurgusu: Siyasi tarihimizin kilit taşıdır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBahçeli'den 14 Mayıs vurgusu: Siyasi tarihimizin kilit taşıdırHaberi Görüntüle

Bazı ülkelerde demokrasi düşmanları sahne almıştır. Sandık demokrasinin namusudur. Bu namusa musallat olanlar demokrasi düşmanıdır. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan her vatandaşıma çağrımdır. Mutlaka sandığa gidiniz, oyunuzu kullanınız. Ülkenize ve geleceğinize sahip çıkınız. Siz sahip çıkmazsanız aydınlık karanlığımızı karanlığa boğacaklar.

14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın demokratik eşiği, milli ve manevi değerlerin rehberliğiyle geçilmesi gereken kavşağıdır. Sıra aziz milletimdedir. Birlikte çok daha güçlüyüz, güzeliz. Elbette yaparız, hep birlikte başarırız. Allah hepinizden razı olsun.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi amacı egemenlik çıkarlarından vazgeçmiş bir Türkiye'dir. Kılıçdaroğlu'nun destekçileri HDP'dir, PKK'dır, YPG'dir, FETÖ'dür. Anlaşılan cumhuriyet, zillet ittifakını rahatsız ediyor. Türkiye'de rejimi değiştirecek cumhuriyeti yıkacak bir alçak, bir şerefsiz henüz anasının karnından doğmadı.

"TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNDEN MEMNUN DEĞİLLER"

Hevesi kursağında kalacaktır. Hayalini kurduğu, karanlık bir ülke tablosuna asla ulaşamayacaktır. 14 Mayıs'tan sonra Kılıçdaroğlu ve yanındakiler tarihin çöp sepetine atılacaktır. İHA'larımıza SİHA'larımıza KIZILEMA'ya KAAN'a TCG Anadolu'ya Hürkuş'a havayollarından demiryollarına hazımsız olanlara Türk milleti asla hoş görmez. Türkiye'nin yükselişinden memnun değiller.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Emekli ve memur maaşı ile asgari ücretliye zam müjdesi! Enflasyon farkı açıklandı, rakamlar kesinleşti

Emekli ve memur maaşı ile asgari ücretliye zam müjdesi! Enflasyon farkı açıklandı, rakamlar kesinleşti

1 milyon üyeye 1,2 milyar TL fayda

1 milyon üyeye 1,2 milyar TL fayda