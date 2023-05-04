Bahçeli'den 14 Mayıs vurgusu: Siyasi tarihimizin kilit taşıdır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın'da vatandaşlara hitap etti.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle: Aydın'ın tarihinde karanlık noktalar olmayacaktır. Zorlukları hep birlikte aşarız. Devletin gücü milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız.

Geçmişte yaptık, yine başarırız. Birlikte çok daha güçlüyüz. Çünkü hep birlikte Türkiye'yiz. Hep birlikte Türk milletiyiz. Geleceğin gücü Türkiye olacaktır. İnancımız budur. İrademiz budur. Bu nedenle 14 Mayıs seçimleri önemlidir.

"14 MAYIS SİYASİ TARİHİMİZİN KİLİT TAŞIDIR"

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazır mısınız? Şartlar ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz? Bir oyunuzu MHP'ye bir oyunuzu da Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verecek misiniz?

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri demokrasi ve siyasi tarihimizin kilit taşıdır. Bu seçimlerde huzurla husumet arasında bir tercih yapılacaktır. Bu seçimler kucaklaşma ile kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacaktır. Ya Türkiye'nin kudretini seçeceğiz ya kumar masasında heba olacağız.

Askerlerimizi şehit edenler Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Yavrularımızı yetim bırakan katiller CHP ve İYİ Parti'yle yanak yanağadır. HDP'nin eş başkanı konuşmuş bir oy Kılıçdaroğlu'na istemiş. Terörist arkadaşının serbest kalması için bu oyu istemiş. Yeşil Sol Parti demek, CHP ve İYİ Parti demektir. Uyarıyorum! Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek. Önemle altını çiziyorum. CHP ve İYİ Parti'ye verilecek her oy Türk milletinin tarihi yürüyüşünü sekteye uğratacaktır. CHP ve İYİ Parti'ye verilen her oy Türk milletimin önünü kesecektir.

Zillet ittifakı terör örgütleriyle aynı hizada aynı gayededir. Kılıçdaroğlu terörist Demirtaş'ı 'Serbest bırakacağım' dedi mi? dedi. Tezkerelere hayır dedi mi dedi. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor da dediler. Burunlarından fitil fitil getirecektir. 6-8 Ekim olaylarında Demirtaş 51 kişinin ölümünü azmettirmişti. Şerefin, namusun, vatanın, milletin tavizi olmaz. Devletin teslim olması diye bir şey söz konusu olamaz. Beş kuruşa vatan satan 1 dolara da hain olur. Nefsine yenilen iki dünyasını da yok eder.

"BAYRAKTAR ŞİRKETİNİN, KIZILELMA'NIN YANINDAYIZ"

Mücadele bizden, takdir Yüce Allah'tandır. Zillet İttifakı'na bırakılacak ne ülkemiz ne yurdumuz vardır.Bu bölücü örgütün yedeği haline geldiler. Zulme zalimlere karşı MHP'nin yanında mısınız? 3 hilale oy verecek misiniz? Cumhur İttifakı'nın yanında mısınız? Erdoğan'a sonuna kadar oyunuzla iradenizle sahip çıkacak mısınız?

Bu güzel Aydın zillete düşmez, ihanete geçit vermez. Soruyorum sizlere bizimle beraber misiniz? Birlikte yürüyecek miyiz? MHP'ye evet mi? Cumhur İttifakı'na evet mi? Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları Türkiye'nin karşısında, biz yanındayız. TOGG'un karşısında, biz yanındayız. HÜRKUŞ'un, Kaan'ın karşısında, biz yanındayız. Bayraktar şirketinin, Kızılelma'nın biz yanındayız.