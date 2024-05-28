Bahçeli'den İsrail'e karşı somut adım çağrısı: Kuvvet kullanıcı önlem

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; Değerli vekil arkadaşlarım, muhterem misafirler, bu haftaki grup toplantımızın başında hepinizi selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza en halisane selamlarımı iletiyorum. Türk milleti ahlak ve adaleti hem de sanat ve kültürü eklemlemiştir. Fetihler kuşağı cihanı sarmış ve sarmalamıştır. Çağlardan biri kapanırken diğerinin kapısı açılmıştır.

İstanbul, 571 yıl önce zincirlerinden kurtulmuş, sevdalısı Türk milleti ile kavuşmuştur. Zulmün zilletin ve eziyetin kalesi Bizans, Fatih'in mücahitliği ile yıkılıp gitmiştir. Fethimizin emanetleri zayi edilemeyecektir. Bizans heveslerini İstanbul üzerinde dolaştırmayı düşünen, gizli proje hazırlayan iç ve dış operasyon maşalarından İstanbul mutlaka korunacaktır. Ayasofya'nın camiye dönüşmesi ile uykuları kaçanların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.

Tarihi eselerin nasıl ki Türk milletinin tescil belgeleriyse fetihler de öyledir, öyle kalacaktır. Bizans hedeflerini kara bulutlar gibi İstanbul'un üzerinde dolaştıran, porje hazırlayan iç ve dış operasyon maşalarından İstanbul mutlaka korunacaktır.

Haberin Devamı

"İSTANBUL KÖTÜ YÖNETİLİYOR"

İstanbul can çekişmektedir. İstanbul'un bugünkü ızdıraplı hali bizi üzmektedir. Ballı börekli Roma seyahatinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının müsriflikten bahsetmesine hiç kimse inanmayacaktır. Belediye bütçesini savuruyorlar müsriflik yapıyorlar.

Bugünün İBB yönetimi fethin kazanımı İstanbul'u yüzüstü bıraktı. Onlarla hesabımız er geç görülecek. 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlerin tamamı Bizans uşaklarıdır.

"NETANYAHU'YU LANETLİYORUM"

Savaş hukukuna bağdaşmayan tablolara her gün yenisi eklenmektedir. Özellikle Refah'a yönelik saldırıların derhal durdurulması istenmiştir. Ancak İsrail buna uymamıştır. Birçok insan acımasızca katledilmiştir. Çadır kampında binlerce masum insan ateş altına alınmıştır. Netanyahu başta olmak üzere tüm İsrail yönetimini lanetliyorum. Hesap vermeleri kaçınılmaz bir sondur. Gazze konusu insanlığın sıcak bir gündemidir. Köklü müdahalelerin tam vaktidir.

Haberin Devamı

Ne bekleniyor! Daha ne kadar sabır edilmeli! İsrail'e karşı somut adım atılmalı. Cezalandırıcı, seri, kuvvet kullanıcı önlemler alınmalı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN SURİYE'DE SEÇİM HAMLESİ

ABD Suriye'nin kuzeyinde yeni bir oyun kurmaktadır. Suriye'nin kuzey doğusunda 11 Haziran'da sözde bölgesel seçimler yapılacak. Bu Türkiye'nin bölünmesinde yeni aşama demektir. Bölücü örgütün Rojova adı ile tarif ettiği yerde ABD'nin teröristlerle diyaloğu stratejik önemde gördüğü açıktır. Türkiye Suriye yönetimi ile karşılıklı el ele vererek iş birliği köprüsü inşa ederek terör örgütünün istilasına müsaade edilmemelidir. Askeri operasyonlarla terörizmin kökü kurutulmalıdır. İhanete geçit yoktur. ABD'nin terörizmi politik enstrüman olarak kullanması rezalettir. ABD'nin komşu coğrafyalarda teröre verdiği destek Türkiye'ye aşırı tehdittir. Türkiye sömürge ülkesi ya da ABD'nin 51 eyaleti değildir, olması da mümkün değildir.

Şam ile iş birliği ve ortak operasyon yapılmalı. Suriye'deki sözde seçiminin senaristi ABD, figüranları teröristlerdir.

Haberin Devamı

Terörizmin kaynağı kurutulmalıdır. ABD, terörle arasına kalın bir çizgi çekmeli.

ABD, Afganistan'da yaptığı gibi Suriye ve Irak'tan çekilmelidir. FETÖ'nün ABD'ye yuvalanmış tüm mensupları Türkiye'ye ve Türk adaletine teslim edilmelidir.

ABD, özellikle PKK/YPG,PYD ile bağını koparamıyorsa bu teröristleri kendi ülkesine taşıyarak bir terör bölgesi kurması teklifimizdir. Alsınlar tepe tepe kullansınlar, toprak verip sabah akşam pışpışlasınlar.