Bahçeli-Demirtaş görüşmesiyle ilgili DEM Parti'den açıklama geldi

Partisinin MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunan Doğan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin, büyük bir kararlılıkla göreve hazır olduklarını söyledi.

Çağrının muhatabının herkes olduğunu vurgulayan Doğan, "Çağrı açık ve yalın bir biçimde ifade edildi. Kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Şimdi söylenen sözün gereklerini yapmanın tam zamanı." dedi.

Doğan, PKK terör örgütünün açıklama sonrasında ateşkes çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, bunun memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile görüştüğü iddiasını ilişkin, "Partiler ve siyasiler arası diyalog bizim savunduğumuz şeyler. Temas memnuniyet verici bir şey." ifadesini kullandı.