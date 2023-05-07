Bahar Kalkanı Harekat Alanı Bölgesi’nde bir asker şehit oldu

Kayseri 1‘inci Komando Tugayında görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim, görev için gittiği Suriye'nin İdlib şehrindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üst bölgesinde silah kazası sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 1'i kız 3 çocuk babası Biyami Sevim ve anne Meryem Sevim'in oğullarının şehadet haberini ziyarete gittikleri İstanbul Esentepe'de oturan diğer oğulları Necdet Sevim'in evinde aldıkları öğrenildi.





20 GÜN ÖNCE İZNE GELMİŞ



Şehit Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in 20 gün önce memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Satansarı köyüne gelerek ailesini ziyaret ettiği öğrenildi. Bekar olan şehit Sevim'in cenazesinin yarın ikindi namazı sonrası Satansarı köyünde defnedilmesi bekleniyor.



Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesabından "Aksaray’ımızın evladı P. Uzm. Çvş.Mehmet Sevim, Suriye-İdlib İştebrak Üs Bölgesinde şehit olmuştur. Allah, rahmet etsin. Şehidimizin mekanı cennet, makamı âli olsun. Ailesine, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajıyla acı haberi duyurdu.