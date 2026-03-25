Bağcılar'daki dolum tesisinde facianın eşiğinden dönüldü!

İstanbul Bağcılar Yenigün Mahallesi 655. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki iş yerinde dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, 2 işçinin zehirlendiği fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilere müdahale etmek üzere iş yerine giren sağlık ekiplerinden 6 kişi de gazdan etkilendi.

Toplam 8 kişi hastaneye kaldırılırken, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sokakta gaz ölçümleri gerçekleştirdi. İçerideki zehirli gazın tahliye edilmesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

6 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Zehirlenerek hastaneye kaldırılan 6 sağlık personeli, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. İş yeri çalışanı 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.