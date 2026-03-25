GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBağcılar'daki dolum tesisinde facianın eşiğinden dönüldü!
HaberlerGündem Haberleri Bağcılar'daki dolum tesisinde facianın eşiğinden dönüldü!

Bağcılar'daki dolum tesisinde facianın eşiğinden dönüldü!

25.03.2026 - 13:48Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Bağcılar'daki dolum tesisinde facianın eşiğinden dönüldü!

İstanbul Bağcılar'da yangın söndürme tüpü dolumu yapılan iş yerinde gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 8 kişiden 6'sı taburcu edildi.

İstanbul Bağcılar Yenigün Mahallesi 655. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki iş yerinde dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, 2 işçinin zehirlendiği fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilere müdahale etmek üzere iş yerine giren sağlık ekiplerinden 6 kişi de gazdan etkilendi.

Toplam 8 kişi hastaneye kaldırılırken, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sokakta gaz ölçümleri gerçekleştirdi. İçerideki zehirli gazın tahliye edilmesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

6 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Zehirlenerek hastaneye kaldırılan 6 sağlık personeli, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. İş yeri çalışanı 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Güncel Haberler

Muğla'da yanan sahil şeridinin yeniden yeşermesi için çalışmalar başladı! 28 bin fidan toprakla buluşacak
#Gündem

Muğla'da yanan sahil şeridinin yeniden yeşermesi için çalışmalar başladı! 28 bin fidan toprakla buluşacak

Avcılar'ın maskotu Garip kulübesinden kaçırıldı!
#Gündem

Avcılar'ın maskotu Garip kulübesinden kaçırıldı!

İstanbul'da operasyon: Silah kaçakçılarına düzenlendi
#Gündem

İstanbul'da operasyon: Silah kaçakçılarına düzenlendi