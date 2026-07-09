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Bağcılar'da otomobil akaryakıt istasyonuna daldı!

09.07.2026 - 09:20Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Bağcılar'da otomobil akaryakıt istasyonuna daldı!

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde akaryakıt istasyonunda alışveriş yapan kadın aracına bindiği sırada otomobille markete daldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Göztepe Mahallesi Bosna Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonunda aracını yıkadıktan sonra marketin önüne park ederek alışveriş yapan kadın sürücü, yeniden direksiyon başına geçtiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybettiği 34 ML 3521 plakalı otomobiliyle markete daldı.

Bağcılarda otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

Kaza sırasında markette alışveriş yapan 1 müşteri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen müşteri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ekiplerin çalışmasının ardından marketten çıkarılırken, iş yerinde ise hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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