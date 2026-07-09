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Avcılar'da takibe alındı: Taksinin içi kaçak göçmen doluydu

09.07.2026 - 09:26Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Avcılar'da takibe alındı: Taksinin içi kaçak göçmen doluydu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde takibe alınıp durdurulan taksinin içinde 4 kaçak göçmen ve 1 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından dün saat 00.45 sıralarında belirlenen bir taksiyi izlemeye aldı. Polisler, bir süre sonra aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 göçmen ile sürücü koltuğundaki 1 şüpheliyi gözaltına alındı.

 Avcılarda takibe alındı: Taksinin içi kaçak göçmen doluydu

AVRUPA'YA GİTMEK İÇİN KİŞİ BAŞI 250 AVRO

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Çalışmalarda , göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek amacıyla şüphelilerle kişi başı 230 ile 250 avro arasında değişen fiyatlarla anlaştıkları ortaya çıktı. Durdurulan taksinin ise göçmenleri sınıra nakletmek üzere organizatör tarafından temin edildiği belirlendi. Çalışmaların devamında, kaçakçılık örgütünün elebaşı olduğu tespit edilen A.Z.'nin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Şüphelinin Avcılar'da bulunan evine operasyon düzenlendi. Operasyonda A.Z. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 48 bin 350 lir, 365 avro nakit para ile 2 sahte pasaport ve cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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