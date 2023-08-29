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Bağcılar'da inşaat malzemeleri dükkanında yangın

Bağcılar'da 2 katlı hırdavat dükkanının çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

29.08.2023 - 18:20 | | Oğuzhan CİN-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)
Bağcılar'da inşaat malzemeleri dükkanında yangın

Yangın, 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Fevziçakmak Mahallesi, 2005 Sokak'taki 2 katlı hırdavatçı dükkanının çatı katında çıktı. Alevlerin çatı katında bulunan plastik malzemelere sıçraması nedeniyle yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.(DHA)

Bağcılarda inşaat malzemeleri dükkanında yangın

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Bağcılar'da inşaat malzemeleri dükkanında yangın

Bağcılar'da inşaat malzemeleri dükkanında yangın

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