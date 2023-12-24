Azerbaycan'dan destek: Terörle mücadelede Türkiye’nin yanındayız

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kardeşimiz Türkiye'nin Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerin etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit verdiği haberi bizi derinden sarstı. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz. Terörle mücadelede her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanındayız” denildi.