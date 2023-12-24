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Azerbaycan'dan destek: Terörle mücadelede Türkiye’nin yanındayız

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle derinden üzüntü duyduklarını belirterek, “Terörle mücadelede her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanındayız” dedi.

24.12.2023 - 14:08 | | DHA
Azerbaycan'dan destek: Terörle mücadelede Türkiye’nin yanındayız

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kardeşimiz Türkiye'nin Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerin etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit verdiği haberi bizi derinden sarstı. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz. Terörle mücadelede her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanındayız” denildi.

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