Azerbaycan'a destek mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başlattığı operasyondaki son duruma ilişkin mevkidaşı Aliyev’den bilgi aldı.

AZERBAYCAN'A DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e Türkiye'nin Azerbaycan'a gönülden desteğini bir kez daha ifade etti. İki lider, görüşmede iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel konularla ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

BM KÜRSÜSÜNDEN DÜNYAYA İLAN ETMİŞTİ: KARABAĞ AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri desteklediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ancak Ermenistan’ın, bu tarihi fırsatı yeterince değerlendiremediğini görüyoruz. Ermenistan’ın başta Zengezur Koridoru’nun açılması olmak üzere verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi, Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir. Ermeniler dahil herkesin Azerbaycan topraklarında barış içinde yan yana yaşaması öncelikli hedefimiz olmalıdır. ‘Tek millet, iki devlet’ şiarıyla hareket ettiğimiz Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü korunma yönünde attığı adımları destekliyoruz. Kadim medeniyetimizin köklerinin uzandığı ve aynı kültürü paylaştığımız Orta Asya ülkeleriyle işbirliğimizi güçlendiriyoruz” diye konuştu.