Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı Kazakistan'da düştü

Bakü-Grozni seferi yapan Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, Aktau kenti yakınlarında Bakü-Grozniy seferi yapan Azerbaycan Havayolu Şirketi’ne ait yolcu uçağının düştüğünü duyurdu.

KAZAKİSTAN: KURTULANLAR VAR

Gelen ilk bilgilere göre uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Kazakistan Sağlık Bakanlığı kazadan 6 kişinin sağ kurtulduğunu ve durumlarının ağır olduğunu açıkladı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, düşen uçağın olduğu bölgede ilk müdahaleler başladı.

Kaza alanındaki ilk müdahale böyle görüntülendi

"ACİL İNİŞ İSTEDİ" İDDİASI

Uçağın düşmeden önce acil iniş istediği iddia ediliyor. Olay yerinden gelen görüntülerde uçağın ivme kaybederek düştüğü ve sonrasında büyük bir patlama yaşandığı görülüyor.