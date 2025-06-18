Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yarın Türkiye'ye gelecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını bildirdi.

Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ziyaret çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımlarıyla, 2023 şubat ayında ülkemizde yaşanan deprem sonrasında Türkiye ve Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş'ta 'Azerbaycan Mahallesi' adıyla inşa edilen kalıcı konut projesinin açılışı gerçekleştirilecektir.

Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."