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Azerbaycan, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın hakkında başsağlığı mesajı yayınladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, "otelde çıkan yangında can kayıpları ve yaralananların olması bizi derinden üzdü" ifadeleri yer aldı.

21.01.2025 - 16:40 | | İHA
Azerbaycan, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın hakkında başsağlığı mesajı yayınladı

Azerbaycan, Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

'BİZİ DERİNDEN ÜZDÜ...'

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kardeş Türkiye'de bir otelde çıkan yangında can kayıpları ve yaralananların olması bizi derinden üzdü. Meydana gelen bu facia nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, dost ve kardeş Türkiye'ye derin üzüntüyle başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde saat 03.30 sıralarında restoran kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm oteli sarmıştı. Yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı.

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