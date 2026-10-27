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Ayvalık’ta gözler bu çalışmada: Su ve kanalizasyon hatları tek tek incelendi

27.10.2026 - 08:33Güncellenme Tarihi:
Ayvalık’ta gözler bu çalışmada: Su ve kanalizasyon hatları tek tek incelendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yıllardır gündemden düşmeyen içme suyu ve kanalizasyon sorunlarının çözümü için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ Genel Müdürlüğü harekete geçti. İlçenin mevcut altyapısı ve yeni su kaynakları kapsamlı bir saha çalışmasıyla mercek altına alınırken, sorunlu noktalar tek tek tespit edildi.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörü Gökay Bacan ile BASKİ Genel Müdürlüğü 2. Bölge Daire Başkanı Nejla Önal, Ayvalık’ın kırsal bölgelerinde kapsamlı incelemelerde bulundu.
Su kaynakları ve terfi merkezleri mercek altında
Gerçekleştirilen saha çalışmasında, Ayvalık’ın gelecekteki içme suyu ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayabilecek yeni su rezervleri, mevcut su terfi merkezleri, kanalizasyon hatları ve atık su terfi merkezleri ayrıntılı şekilde incelendi.
Teknik incelemelerde altyapıda yaşanan aksaklıklar ve müdahale gerektiren noktalar belirlenirken, kalıcı çözümler için yapılması gereken çalışmalar konusunda fizibilite değerlendirmeleri gerçekleştirildi.

Ayvalık’ta gözler bu çalışmada: Su ve kanalizasyon hatları tek tek incelendi

Hedef: geçici müdahale değil, kalıcı çözüm
Özellikle yaz aylarında artan nüfus ve buna bağlı olarak yükselen altyapı ihtiyacı dikkate alındığında, Ayvalık’ın içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor.
Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ’nin yürüttüğü çalışmalarla, yalnızca mevcut sorunların giderilmesi değil, ilçenin gelecekteki altyapı ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin de geliştirilmesi hedefleniyor.
Gökay Bacan: "Ayvalık’ın sorunlarını çözmekte kararlıyız"
Saha incelemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörü Gökay Bacan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.
Ayvalık’ın içme suyu ve kanalizasyon sorunlarının çözümüne büyük önem verdiklerini vurgulayan Bacan, BASKİ ekipleriyle koordinasyon içerisinde, ilçenin altyapı sıkıntılarını ortadan kaldırabilmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.
Ayvalık’ın altyapı geleceği sahada şekilleniyor
İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda belirlenen ihtiyaçların, önümüzdeki süreçte planlanacak altyapı çalışmalarına yol göstermesi bekleniyor.
Ayvalık’ta şimdi gözler, sahada tespit edilen sorunların somut projelere ve kalıcı yatırımlara dönüştürülmesinde.
Ayvalık’ın ihtiyacının yalnızca bugünün arızalarını gidermek değil, yarının su ve altyapı sorunlarını da bugünden önlemek olduğu vurgulanıyor.

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