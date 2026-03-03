Aydınlatma direği alev aldı, motosikletler zarar gördü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
03.03.2026 - 07:10
Şişli’de gece saatlerinde aydınlatma direğinde meydana gelen patlama paniğe yol açtı. Direkten çıkan alevler, sokakta park halinde bulunan 3 motosiklete sıçradı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Paşa Mahallesi Emek Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre daha önce de arızalandığı belirtilen aydınlatma direğinde patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sarkan kablolar nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayda yaralanan olmazken 3 motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası sokakta elektrik kesintisi yaşandı.

Mahalle sakinleri, direğin daha önce de arızalandığını ve geçici müdahalelere rağmen sorunun devam ettiğini öne sürdü. Patlama ve yangın anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

