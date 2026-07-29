TEKNOFEST için Osmaniyeli öğrenciler SİHA geliştiriyor

7

Bizim amacımız onlara bir yol açmak. Burada sadece danışmanız, sadece yol gösteriyoruz. Bütün süreç gençlerimizin emeğiyle ilerliyor. Pilotluğu da, uçuş kabiliyetleri de, elektronik, bilişim ve uçuş sistemlerini öğrenmeleri de tamamen onların gayretleriyle şekilleniyor. Biz burada yalnızca yol gösterici oluyoruz. Belki yaz tatilindeyiz ama biz tatilimizi kullanmıyoruz. Yaklaşık bir, bir buçuk aydır öğrencilerimiz için burada çalışıyoruz. İnşallah sonuçlar da güzel olur" diye konuştu.