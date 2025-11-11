GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAydın'daki 10 Kasım törenlerinde saygı duruşunda bulunan kişilerle dalga geçen şahıs gözaltına alındı
HaberlerGündem Haberleri Aydın'daki 10 Kasım törenlerinde saygı duruşunda bulunan kişilerle dalga geçen şahıs gözaltına alındı

Aydın'daki 10 Kasım törenlerinde saygı duruşunda bulunan kişilerle dalga geçen şahıs gözaltına alındı

11.11.2025 - 10:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Melek FIRAT/Aydın,(DHA) -

Aydın'daki 10 Kasım törenlerinde saygı duruşunda bulunan kişilerle dalga geçen şahıs gözaltına alındı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için dünyaya gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te çalınan sirenlerle saygı duruşunda bulunan vatandaşlar hakkında alaycı sözlerle sarf edip, cep telefonu kamerasıyla kayda alan ve sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen Burhan Z., gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’inci yıl dönümü nedeniyle dünyaya gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te sirenler çaldı. Atatürk'ü minnetle anan vatandaşlar, sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu.

Haberin Devamı

İncirliova ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan Burhan Z., iddiaya göre Atatürk için çevrede saygı duruşunda bulunan vatandaşlar hakkında alaycı sözler sarf edip, cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Aydındaki 10 Kasım törenlerinde saygı duruşunda bulunan kişilerle dalga geçen şahıs gözaltına alındı

İLGİLİ HABER

Aydın'da ücretsiz dağıtıldı! Ata tohumlarıyla üretilen fideler bir günde bitti
Aydın'da ücretsiz dağıtıldı! Ata tohumlarıyla üretilen fideler bir günde bitti

Sosyal medyada kısa sürede tepkilere yol açan paylaşımın ardından İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü, harekete geçti. Gözaltına alınan Burhan Z. hakkında ‘Atatürk’e hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi. Burhan Z.’ye ayrıca motosiklet ile seyir halindeyken cep telefonu kullandığı ve bazı trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 20 bin lira para cezası yazıldığı bildirildi.

Haberin Devamı

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerini sürdüğü öğrenildi.

Güncel Haberler

Mersin'de ilk hasat yapıldı! Faydaları saymakla bitmiyor! Yurt içi ve yurt dışından sipariş yağıyor
#Gündem

Mersin'de ilk hasat yapıldı! Faydaları saymakla bitmiyor! Yurt içi ve yurt dışından sipariş yağıyor

Beinsport binasına silahla giren şahsın ifadesi ortaya çıktı: Eşimin telefonuna uygulama kurdum konuşmalarını dinleyebiliyordum
#Gündem

Beinsport binasına silahla giren şahsın ifadesi ortaya çıktı: Eşimin telefonuna uygulama kurdum konuşmalarını dinleyebiliyordum

İzmir'de hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı! Çocuklar ve yaşlılar risk altında
#Gündem

İzmir'de hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı! Çocuklar ve yaşlılar risk altında