Aydın'da ücretsiz dağıtıldı! Ata tohumlarıyla üretilen fideler bir günde bitti

Kışlık marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerinden alan vatandaşlar, kendi bahçelerinde üretim yaparak hem sağlıklı ve doğal ürünlere erişiyor hem de Ata Tohumlarının yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor. Çalışmalar kapsamında Karpuzlu ilçesinde fide dağıtımı gerçekleştirildi. Kışlık fidelerin vatandaşlara ulaştırıldığı dağıtıma Karpuzlulular yoğun ilgi gösterdi.