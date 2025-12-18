GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAydın'da üreticiye büyük destek! 4 bin adet bedava dağıtıldı
HaberlerGündem Haberleri Aydın'da üreticiye büyük destek! 4 bin adet bedava dağıtıldı

Aydın'da üreticiye büyük destek! 4 bin adet bedava dağıtıldı

18.12.2025 - 10:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Aydın'da üreticiye büyük destek! 4 bin adet bedava dağıtıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile YİKOB iş birliğinde Germencik’te yüzde 50 hibe desteğiyle 4 bin adet sertifikalı incir ve zeytin fidanı üreticilere dağıtıldı.

Haberin Devamı

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde temin edilen sertifikalı fidanların dağıtımı Germencik ilçesinde gerçekleştirildi.

Üreticilere yönelik düzenlenen fidan dağıtım programı yoğun katılımla yapıldı. Programa Germencik Kaymakamı Sultan Doğu, Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas, muhtarlar, teknik personel ve çok sayıda üretici katıldı.

İLGİLİ HABER

65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz hizmet! Uygulama Samsun'da başladı
65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz hizmet! Uygulama Samsun'da başladı

Proje kapsamında tarımsal üretimin artırılması ve kaliteli üretimin teşvik edilmesi amacıyla üreticilere yüzde 50 hibe desteği sağlandı. Dağıtım kapsamında Germencikli üreticilere 3 bin adet Sarılop incir fidanı ile bin adet Memecik zeytin fidanı olmak üzere toplam 4 bin adet sertifikalı fidan teslim edildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıkalamada desteklerin hem verimliliği artıracağını hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Güncel Haberler

Dünyanın en iyisi Türkiye'den çıktı! Hatay, İtalya ve İngiltere'yi solladı: Her gün yiyorum
#Gündem

Dünyanın en iyisi Türkiye'den çıktı! Hatay, İtalya ve İngiltere'yi solladı: Her gün yiyorum

Kırklareli'nde tarla faresi alarmı! Hububat ekili alanlarda önlemler üst seviyeye çıkarıldı
#Gündem

Kırklareli'nde tarla faresi alarmı! Hububat ekili alanlarda önlemler üst seviyeye çıkarıldı

Altın fiyatlarında son durum! 18 Aralık 2025 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu?
#Ekonomi

Altın fiyatlarında son durum! 18 Aralık 2025 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu?