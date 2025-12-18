Aydın'da üreticiye büyük destek! 4 bin adet bedava dağıtıldı

Haberin Devamı

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde temin edilen sertifikalı fidanların dağıtımı Germencik ilçesinde gerçekleştirildi.

Üreticilere yönelik düzenlenen fidan dağıtım programı yoğun katılımla yapıldı. Programa Germencik Kaymakamı Sultan Doğu, Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas, muhtarlar, teknik personel ve çok sayıda üretici katıldı.

Proje kapsamında tarımsal üretimin artırılması ve kaliteli üretimin teşvik edilmesi amacıyla üreticilere yüzde 50 hibe desteği sağlandı. Dağıtım kapsamında Germencikli üreticilere 3 bin adet Sarılop incir fidanı ile bin adet Memecik zeytin fidanı olmak üzere toplam 4 bin adet sertifikalı fidan teslim edildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıkalamada desteklerin hem verimliliği artıracağını hem de bölge ekonomisine katkı sağlayacağı vurgulandı.