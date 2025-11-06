Aydın'da tarladan alınıp analize gönderildi! Hasat öncesi bulundu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, marul üretim alanlarından numune alarak hasat öncesi pestisit kalıntı izleme çalışması gerçekleştirdi.

Aydın’ın Söke ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince marul üretim alanlarında hasat öncesi pestisit kalıntı izleme çalışmaları gerçekleştirildi. Üretim sürecinde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, tarlalardan numuneler alınarak laboratuvar analizine gönderildi.

Yapılan denetimlerle, tüketiciye sağlıklı ve güvenilir ürünlerin ulaşması hedefleniyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere doğru ilaçlama ve hasat aralığına uyma konularında bilgilendirmelerde bulunarak, sürdürülebilir tarım uygulamalarının önemini vurguladı.

