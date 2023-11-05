Aydın'da sel felaketi: 2 ölü, 2 kayıp!

Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Söke’ye bağlı kırsal Demirçay Mahallesi'nde 5 araç sel sularına kapıldı.

İhbar üzerine selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

KAYIP 4 KİŞİDEN 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Aydın Valisi Yakup Canbolat, selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. Kayıp 2 kişi ise aranıyor. Ayrıca sel sonucu oluşan göçükte kalan 1 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

AFAD BİLANÇOYU AÇIKLADI

AFAD da Aydın'da yaşanan sel felaketiyle ilgili son bilançoyu açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Gece saatlerinde Söke İlçemizde başlayan aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmiştir.

AFAD, Jandarma Genel Komutanlığı, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü, itfaiye ve belediye ekiplerinin sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde çalışmaları devam etmektedir.

* Aşırı yağışlar sonucu 7 vatandaşımız mahsur kalmış; 68 ev su baskınından etkilenmiş olup ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

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* Bağarası Mahallesinde dere taşması sebebi ile DSİ iş makinaları bölgeye yönlendirilmiştir.

* Demirçay Mahallesinde Sel sularına kapılan araçlar olduğu ihbarı üzerine arama kurtarma ekiplerimiz olay bölgesine yönlendirilmiştir. Alınan bilgiye göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Güneyyaka Mahallesinde bir, Demirçay mahallesinde bir olmak üzere 2 vatandaşımız kayıp olup arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney Ege ile Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un güney ve doğusunun ile Adana'nın doğusu ve Osmaniye'nin batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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