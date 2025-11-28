GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAydın'da motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Aydın'da motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

28.11.2025 - 18:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Aydın'da motosiklet refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin refüje çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı'nda, Muhammed Hasan D. (20) yönetimindeki 09 AKA 850 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak savruldu ve refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadığı belirtilen sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Öklav (21) yola savrularak ağır şekilde yaralandı. Sürücü Muhammed Hasan D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolcu konumundaki Öklav yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel Haberler

Amasya'da 9 türbe ziyarete kapatıldı
#Gündem

Amasya'da 9 türbe ziyarete kapatıldı

D Tech Cloud, 3. NATO Bulut Konferansı’nda Türkiye’yi temsil etti
#Gündem

D Tech Cloud, 3. NATO Bulut Konferansı’nda Türkiye’yi temsil etti

Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi
#Gündem

Meteoroloji 15 ili uyardı: Yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı için tarih verdi