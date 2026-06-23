Trabzon'un vizyon projesi Akçaabat'ın gerdanlığı için geri sayım başladı

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Proje ile ilgili bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Akçaabat’ımızın sahilini daha modern, daha estetik ve daha fonksiyonel hale getirecek çok önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Akçaabat merkezden Yıldızlı mahallemize kadar uzanacak kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yolu, sadece bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda sosyal yaşam alanı olacaktır. İçerisinde spor alanlarından dinlenme alanlarına, plajlardan etkinlik sahalarına kadar birçok fonksiyonu barındıracak bu proje, Akçaabat’ımızın gerdanlığı olmaya adaydır" dedi.