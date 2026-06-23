Trabzon'un vizyon projesi Akçaabat'ın gerdanlığı için geri sayım başladı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinin vizyon projeleri arasında yer alan ve ilçe sahiline yeni bir kimlik kazandıracak olan kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yolu projesinde önemli bir aşama daha tamamlandı.
Akçaabat merkezden başlayarak Yıldızlı Mahallesi’ne kadar uzanacak proje için hazırlanan uygulama projeleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanırken, yapım ihalesinin Akçaabat Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki proje, Akçaabat sahilini baştan sona birbirine bağlayan modern bir yaşam koridoru oluşturacak. Proje kapsamında mevcut plajlar korunurken; bisiklet ve yürüyüş yollarının yanı sıra aquapark alanları, spor sahaları, plajlar, kafeteryalar, etkinlik alanları, otoparklar, yeşil alanlar, peyzaj düzenlemeleri ve piknik alanları da yer alacak.
Hayata geçirilecek düzenlemelerle birlikte Akçaabat sahili, vatandaşların her yaş grubuyla güvenli ve konforlu şekilde vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanına dönüşecek.
Projenin kesintisiz bir şekilde hayata geçirilebilmesi amacıyla güzergâh üzerinde bulunan dereler ve dere geçişleriyle ilgili çalışmalar da tamamlandı. Devlet Su İşleri tarafından dere ıslahları ve köprü geçişleri gerçekleştirilirken, altyapı çalışmaları ise Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) tarafından tamamlandı. Böylece projenin ana omurgasını oluşturacak altyapı hazırlıkları büyük ölçüde bitirilmiş oldu.
Yapım ihalesinin tamamlanmasının ardından Akçaabat Belediyesi tarafından inşaat çalışmalarına başlanması hedefleniyor. İlçe sahilini baştan sona kapsayacak proje tamamlandığında Akçaabat’a estetik, sosyal ve turistik açıdan önemli katkılar sunacak.
Proje ile ilgili bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Akçaabat’ımızın sahilini daha modern, daha estetik ve daha fonksiyonel hale getirecek çok önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Akçaabat merkezden Yıldızlı mahallemize kadar uzanacak kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yolu, sadece bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda sosyal yaşam alanı olacaktır. İçerisinde spor alanlarından dinlenme alanlarına, plajlardan etkinlik sahalarına kadar birçok fonksiyonu barındıracak bu proje, Akçaabat’ımızın gerdanlığı olmaya adaydır" dedi.