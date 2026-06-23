Cizre'de üretime ek güç! Yeni iş yerleri törenle esnafın hizmetine sunuldu

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Bu yönüyle Şırnak, parlayan yıldızlarımızdan biri olan ender şehirlerimizden biridir. Huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizi daha ileriye taşıyacağız. Bugün burada açılışını yaptığımız 16 iş yeri, bu yoldan günlük geçen yaklaşık 5 bin araca hizmet verecektir. Günlük 5 bin aracın hizmet aldığı bir yerde Allah her zaman bereket kapılarını açacaktır."