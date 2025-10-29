Aydın'da korkutan deprem! Didim açıklarında meydana geldi
29.10.2025 - 09:54Güncellenme Tarihi:
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında saat 09:38'de bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından kaydedilen güncel verilere göre saat 09.38'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Aydın Didim'den gelen son dakika haberine göre saat 09:38'de 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
DEPREM EGE DENİZİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELDİ
AFAD'ın açıkladığı deprem verilerine göre; depremin büyüklüğü 3.9, merkez üssü Ege Denizi açıkları [23.88 km] Didim (Aydın), derinliği ise 7.04 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'IN AÇIKLAMALARININ DETAYLARI:
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [23.88 km] Didim (Aydın)
Tarih:2025-10-29
Saat:09:38:46 TSİ
Enlem:37.24917 N
Boylam:27.02667 E
Derinlik:7.04 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 29, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [23.88 km] Didim (Aydın)
Tarih:2025-10-29
Saat:09:38:46 TSİ
Enlem:37.24917 N
Boylam:27.02667 E
Derinlik:7.04 km
Detay:https://t.co/oKqmVeRK3F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi