Aydın'da korkutan deprem! Didim açıklarında meydana geldi

Aydın Didim'den gelen son dakika haberine göre saat 09:38'de 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

DEPREM EGE DENİZİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELDİ

AFAD'ın açıkladığı deprem verilerine göre; depremin büyüklüğü 3.9, merkez üssü Ege Denizi açıkları [23.88 km] Didim (Aydın), derinliği ise 7.04 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'IN AÇIKLAMALARININ DETAYLARI:





Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Ege Denizi - [23.88 km] Didim (Aydın)

Tarih:2025-10-29

Saat:09:38:46 TSİ

Enlem:37.24917 N

Boylam:27.02667 E

Derinlik:7.04 km