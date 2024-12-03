Aydın'da korkutan deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.51 sıralarında yerin 8.99 kilometre derinliğinde merkez üssü Germencik ilçesi olan 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Germencik ve çevresindeki diğer ilçelerde hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
03.12.2024 - 20:02 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliği 8,99 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Germencik (Aydın)
Tarih:2024-12-03
Saat:19:51:29 TSİ
Enlem:37.88278 N
Boylam:27.57667 E
Derinlik:8.99 km
Detay:https://t.co/pCmZfKe24X@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi