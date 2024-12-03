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Aydın'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.51 sıralarında yerin 8.99 kilometre derinliğinde merkez üssü Germencik ilçesi olan 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Germencik ve çevresindeki diğer ilçelerde hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

03.12.2024 - 20:02 |
Aydın'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ⁠paylaştığı bilgiye göre, Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği 8,99 kilometre olarak belirlendi.

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