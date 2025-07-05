GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAydın'da keşfedildi, eşsiz bir özelliği var! Tam 2 bin yıllık, en büyüğü bulundu
HaberlerGündem Haberleri Aydın'da keşfedildi, eşsiz bir özelliği var! Tam 2 bin yıllık, en büyüğü bulundu

Aydın'da keşfedildi, eşsiz bir özelliği var! Tam 2 bin yıllık, en büyüğü bulundu

05.07.2025 - 08:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Aydın'da keşfedildi, eşsiz bir özelliği var! Tam 2 bin yıllık, en büyüğü bulundu

Aydın'da tam 2 bin yıllık, eşsiz özelliğe sahip eser bulundu. Daha önce Anadolu topraklarından bu kadar büyüğüne denk gelinmemişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

Efeler ilçesindeki 2 bin yıllık antik kentteki kazılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında devam ediyor.

İLGİLİ HABER

Tüm Türkiye'de artışa geçti! Ne yaptılarsa olmadı, çözüm olarak Yozgat'ta binlercesi doğaya salındı!
Tüm Türkiye'de artışa geçti! Ne yaptılarsa olmadı, çözüm olarak Yozgat'ta binlercesi doğaya salındı!

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Geleceğe Miras" projesi kapsamındaki çalışmalar, bu yıl kentin büyük yapılarından biri olan 2 bin yıllık hamam kısmında yoğunlaştı.

İLGİLİ HABER

Trabzon Valisi dayanamadı, isyan etti: Fındık zamanı bir araya geliyorlar
Trabzon Valisi dayanamadı, isyan etti: Fındık zamanı bir araya geliyorlar

Prof. Dr. Çekilmez, AA muhabirine, 40 bin metrekarelik hamam kompleksinin, Anadolu'daki en büyük antik hamam yapılarından biri olduğunu söyledi.

Roma İmparatorluğu döneminde hamamların sık kullanıldığını, öğleden sonraki vakitlerin büyük kısmının hamam kompleksinde geçirildiğini anlatan Çekilmez, antik kentteki hamam kısmının tamamını açma çalışmalarının devam ettiğini, içindeki havuzun büyük bölümünün ortaya çıkarıldığını belirtti.

Aydında keşfedildi, eşsiz bir özelliği var Tam 2 bin yıllık, en büyüğü bulundu

Çekilmez, 200 kişilik havuzun iyi korunmuş halde olduğuna dikkati çekerek, "Aydın, çok sıcak bir alan, antik çağda da böyleydi. Özellikle sıcak yaz aylarında bu havuzu serinlemek için kullanıyorlardı. 2025 yılı sonunda bu havuzun kazısını bitirip restorasyon yapıp havuza tekrar su doldurmayı planlıyoruz." dedi.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Eskişehir'de alarm! Yeni karar açıklandı: Yasaklandı
Eskişehir'de alarm! Yeni karar açıklandı: Yasaklandı

Kompleksteki yaklaşık 6 metre yüksekliğe ulaşan dolgu tabakasının kaldırılmasıyla Roma ve Bizans dönemlerine ait mimari katmanların detaylı biçimde incelendiğini anlatan Çekilmez, kompleksin antik dönemde sadece yıkanma değil, eğitim ve sosyal yaşam açısından da önemli merkez olduğunu söyledi.

Tralleis'in önemli üretim ve ticaret kenti olmasından dolayı hamam kompleksinin de 40 bin metrekarelik oldukça büyük şekilde yapıldığını vurgulayan Çekilmez, şöyle konuştu:

Aydında keşfedildi, eşsiz bir özelliği var Tam 2 bin yıllık, en büyüğü bulundu

"Kent ticari ve sanayi anlamında çok zengin bir kent olduğu için bu zenginliği aynı zamanda buradaki gymnasium (spor ve sosyalleşme alanı) kompleksinden de anlayabiliyoruz. Anadolu'nun en büyük hamam gymnasium komplekslerinden bir tanesine sahibiz. O dönem için çok görülmeyen bir özellik bu."

Güncel Haberler

İzmir'de hiçbir işe yaramadı! Artık hayalet köy oldu: Hepsi öldü, 40 yıllık emek gitti
#Gündem

İzmir'de hiçbir işe yaramadı! Artık hayalet köy oldu: Hepsi öldü, 40 yıllık emek gitti

Erzincan'da köylü kadınların gelir kapısı oldu! Bir oturuşta tonlarca yapıp pazarda satıyorlar
#Gündem

Erzincan'da köylü kadınların gelir kapısı oldu! Bir oturuşta tonlarca yapıp pazarda satıyorlar

Aydın'da keşfedildi, eşsiz bir özelliği var! Tam 2 bin yıllık, en büyüğü bulundu
#Gündem

Aydın'da keşfedildi, eşsiz bir özelliği var! Tam 2 bin yıllık, en büyüğü bulundu