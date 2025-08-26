GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAydın'da devreye alındı! Ekipler tarlada keşfe çıktı
HaberlerGündem Haberleri Aydın'da devreye alındı! Ekipler tarlada keşfe çıktı

Aydın'da devreye alındı! Ekipler tarlada keşfe çıktı

26.08.2025 - 15:48Güncellenme Tarihi:
Aydın'da devreye alındı! Ekipler tarlada keşfe çıktı

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’ın Didim ilçesinde sahaya inen ilçe tarım ekipleri, zeytin bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirdi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, monitör tuzakların haftalık sayımlarını yaparken, bir yandan da bahçe kontrolleri gerçekleştirdi. Zeytin sineğine karşı bahçelerde de zararlı popülasyonlar incelenirken, hastalık kontrolleri de yapıldı. Üreticilerin ürünlerinin sağlıklı bir şekilde yetişmesi hedefiyle saha çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

Aydında devreye alındı Ekipler tarlada keşfe çıktı


Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "İlçemiz zeytin alanlarında zararlı kontrolleri yapıldı. Bahçe ziyaretlerinde üreticiler, zeytin sineği ve mücadelesi konularında bilgilendirildi" ifadeleri yer aldı.

Güncel Haberler

THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Bolat: Tiflis, Madrid ve Barcelona için atılan adımlarla Ankara, dünyaya bağlanacak
#Ekonomi

THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Bolat: Tiflis, Madrid ve Barcelona için atılan adımlarla Ankara, dünyaya bağlanacak

Kayseri'de hobi olarak başladığı işte güzel para kazanmaya başladı! 25 yıllık mesleğini tamamen bıraktı
#Gündem

Kayseri'de hobi olarak başladığı işte güzel para kazanmaya başladı! 25 yıllık mesleğini tamamen bıraktı

Zengezur Koridoru’nun kritik yatırımı: Kars – Iğdır – Aralık - Dilucu Demiryolu Projesi
#Ekonomi

Zengezur Koridoru’nun kritik yatırımı: Kars – Iğdır – Aralık - Dilucu Demiryolu Projesi