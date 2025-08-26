Aydın'da devreye alındı! Ekipler tarlada keşfe çıktı

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, monitör tuzakların haftalık sayımlarını yaparken, bir yandan da bahçe kontrolleri gerçekleştirdi. Zeytin sineğine karşı bahçelerde de zararlı popülasyonlar incelenirken, hastalık kontrolleri de yapıldı. Üreticilerin ürünlerinin sağlıklı bir şekilde yetişmesi hedefiyle saha çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.







Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "İlçemiz zeytin alanlarında zararlı kontrolleri yapıldı. Bahçe ziyaretlerinde üreticiler, zeytin sineği ve mücadelesi konularında bilgilendirildi" ifadeleri yer aldı.