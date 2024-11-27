GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Aydın'da çalışmalar hızla devam ediyor! 3 ilçenin içme suyu karşılanacak

Aydın'da çalışmalar hızla devam ediyor! 3 ilçenin içme suyu karşılanacak

Aydın’ın Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinin yıllık 10,73 milyon metreküp içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan tesiste çalışmalar aralıksız sürüyor.

27.11.2024 - 09:20 | | İHA
Aydın'da çalışmalar hızla devam ediyor! 3 ilçenin içme suyu karşılanacak

Aydın’da içme suyu ve tarımsal sulamaya yönelik yapılan tesislerde çalışmalar devam ederken, Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçmesuyu Tesisleri İkmali 2. Kısım inşaatı kapsamında yapılan arıtma tesisi ile isale hattında da çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Karacasu Barajı’ndan alınacak su ile Aydın’ın Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri ile civar yerleşimlerine yıllık 10,73 milyon metreküp içme suyu temin edilecek.

GÜNCEL HABERLER

Bu ilçede her akşam 20 dakika hayat duruyor! Genci yaşlısı kitap okuyor

Bu ilçede her akşam 20 dakika hayat duruyor! Genci yaşlısı kitap okuyor

Dubai çikolatası Gümüşhane'nin coğrafi işaret tescilli pestili ile buluştu! Taleplere yetişemiyorlar

Dubai çikolatası Gümüşhane'nin coğrafi işaret tescilli pestili ile buluştu! Taleplere yetişemiyorlar

Milyonları ilgilendiriyor! Kalem kalem hepsi değişti: İşte yeni MTV, ehliyet, pasaport ücretleri...

Milyonları ilgilendiriyor! Kalem kalem hepsi değişti: İşte yeni MTV, ehliyet, pasaport ücretleri...