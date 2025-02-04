Aydın'da Arif - Zülfiye çifti yılın 12 ayı salatalık sebzesi üretiyor

Türkiye'de son dönemlerde herkes işsizlikten ve ekonomik krizden dert yanarken, gençlerin tarımdan uzaklaşmasından dolayı verimli arazilerin işlenemediğini belirten Arif Solagay, eşiyle haftanın 4 günü tarlada 2 günü pazarda bir günü de istirahat ederek 15 yıldır çalıştıklarını belirtti. Toprağı işleyen herkesin bir şekilde ekmeğini kazandığını belirten Arif-Zülfiye Solagay Çifti, "Yaklaşık 15 yıldır bu 3 dönümlük arazide çalışıyoruz. Marul, soğan, roka, tere, maydanoz üretiyoruz. Nankör olmayalım, Allah bereket versin ekmeğimizi kazanıyoruz" diyerek hayatlarından memnun olduklarını belirtti.

FİYATLAR UYGUN

Şu an için marulun 20-25 TL, soğan 15-20 TL, roka, maydanoz ve terenin de bağını 10 TL'den sattıklarını belirten Zülfiye Solagay, "Eskiden salata tüketim alışkanlığı pek yaygın değildi. Artık insanlarımız sadece damak tadı için değil sağlık için de salata tüketmeye başladı. İşlerimiz gayet güzel ve kendi işimizi yapmaktan mutluyuz" diyerek özellikle emekli olanların hafif tarım işleri ile toprakla meşgul olarak hem sağlıklı yaşayıp hem de para kazanabileceğini belirtti.