Aydın'da 9 bin 543 üreticiye çiğ süt destekleme ödemeleri yapılacak

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı Nisan-Mayıs-Haziran dönemi çiğ süt destekleme ödemelerinin üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 9 bin 543 üreticiye, 149 milyon 437 bin 857 litre süt karşılığında toplam 66 milyon 401 bin 359 TL ödeme yapılacak. Destek ödemeleri, T.C. kimlik numarası ayrımı yapılmaksızın 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 18.00’den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılacak. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, "Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.