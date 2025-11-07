GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAydın'da 9 bin 543 üreticiye çiğ süt destekleme ödemeleri yapılacak
HaberlerGündem Haberleri Aydın'da 9 bin 543 üreticiye çiğ süt destekleme ödemeleri yapılacak

Aydın'da 9 bin 543 üreticiye çiğ süt destekleme ödemeleri yapılacak

07.11.2025 - 18:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Aydın'da 9 bin 543 üreticiye çiğ süt destekleme ödemeleri yapılacak

Aydın genelinde 9 bin 543 üreticiye 66 milyon liralık çiğ süt destek ödemesi 7 Kasım’da (bu akşam) hesaplara yatacak.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı Nisan-Mayıs-Haziran dönemi çiğ süt destekleme ödemelerinin üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 9 bin 543 üreticiye, 149 milyon 437 bin 857 litre süt karşılığında toplam 66 milyon 401 bin 359 TL ödeme yapılacak. Destek ödemeleri, T.C. kimlik numarası ayrımı yapılmaksızın 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 18.00’den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılacak. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında, "Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.

Güncel Haberler

Tekirdağ'da kaza: Fren yerine gaza basınca otomobil dükkana girdi
#Gündem

Tekirdağ'da kaza: Fren yerine gaza basınca otomobil dükkana girdi

Kocaeli İzmit'te kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
#Gündem

Kocaeli İzmit'te kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'da korkunç kaza! Otomobil tır çekicisine çarptı, 3 kişilik aile hayatını kaybetti
#Gündem

Ankara'da korkunç kaza! Otomobil tır çekicisine çarptı, 3 kişilik aile hayatını kaybetti